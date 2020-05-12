В Украине снизили прогноз по выплавке стали в 2020г на 7%, а в сравнении с 2019г на 4,1%, до 20 млн тонн

Металлургические предприятия Украины в 2020 году, согласно обновленному прогнозу, сократят выплавку стали на 4,1%, до 20 млн тонн по сравнению с фактическим производством в 2019 году в размере 20,848 млн тонн, и на 7% по сравнению с первоначальным прогнозом, когда предсказывалась выплавка стали в стране в текущем году в объеме 21,5 млн тонн.

Как сообщается в обновленном расчетном балансу образования и потребления металлолома в Украине на 2020 год, обнародованном Украинской ассоциацией вторичных металлов ("УАВтормет") в пятницу, прогноз о выплавке стали на текущий год в размере 20 млн тонн скорректировало объединение "Укрметаллургпром".

Согласно обновленному балансу, для выплавки 20 млн тонн стали на метпредприятия Украины потребуется поставить 2,7 млн тонн лома черных металлов (снижение на 10,3% по сравнению с 2019 годом, когда было поставлено 3,011 млн тонн привозного лома). Также прогнозируется, что экспорт металлолома из Украины в текущего году составит 50 тыс. тонн, тогда как в 2019 году он составлял 40,9 тыс. тонн (рост на 22,2%). При этом импорт лома в 2020 году составит также 50 тыс. тонн лома (в 2019-м - 47,7 тыс. тонн, рост на 4,8%).

При этом, согласно расчетному балансу, заготовка металлолома в 2020 году должна снизится на 18,2% по сравнению с 2019 годом - до 2,750 млн тонн (в 2019 - 3 млн 360,7 тыс. тонн).

Также констатируется, что в январе-апреле 2020 года Украина сократила выплавку стали на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,731 млн тонн. За этот период на метпредприятия страны поставлено 901,1 тыс. тонн металлолома (снижение на 8,7% по сравнению с 4 мес.-2019). Экспорт металлолома из Украины за 4 мес. снизился на 59,1%, до 11,6 тыс. тонн, импорт - на 74,6%, до 5,7 тыс. тонн. Заготовка металлолома за данный период упала на 10,2%, до 958,3 тыс. тонн.

Как сообщалось в обнародованном в марте текущего года письме "УАВтормет" в адрес Минэкономики, Украина в 2020г, как первоначально прогнозировалось, нарастит выплавку стали на 3,1% по сравнению с предыдущим годом - до 21,5 млн тонн с 20,848 млн тонн, для чего потребуется поставить им 3,2 млн тонн лома черных металлов (рост на 6,3% по сравнению с 2019 годом, когда было поставлено 3,011 млн тонн привозного лома).

Согласно расчетному балансу образования и потребления металлолома в Украине на 2020 год, в целом для выплавки 21,5 млн тонн стали требуется 7,510 млн тонн металлолома, тогда как для производства 20,848 млн тонн стали в 2019 году было израсходовано 7 млн 229,7 тыс. тонн стали. Таким образом, по прогнозным данным "УАВтормет", в 2020 году ранее прогнозировалось, что потребуется металлолома на 3,9% больше, чем в 2019 году.

В ассоциации констатировали, что в 2019 году объем оборотного лома составлял 4 млн 218,7 тыс. тонн, а в 2020 году он должен увеличиться на 2,2%, до 4,310 млн тонн. При этом, согласно расчетному балансу, заготовка металлолома в 2020 году должна возрасти на 6,4% по сравнению с 2019 годом - до 3,250 млн тонн (в 2019 - 3,052 млн тонн).

Также прогнозировалось, что экспорт металлолома из Украины в текущего году составит 50 тыс. тонн, тогда как в 2019 году он составлял 40,9 тыс. тонн (рост на 22,2%). При этом импорт лома в 2020 году составит также 50 тыс. тонн лома (в 2019-м - 47,7 тыс. тонн, рост на 4,8%).

Украина в 2019 году снизила экспорт металлолома в 7,8 раза по сравнению с 2018 годом - до 42,182 тыс. тонн. В прошлом году страна нарастила импорт металлолома в натуральном выражении на 17,2% по сравнению с 2018 годом - до 49,934 тыс. тонн.

По итогам 2019 года метпредприятия сократили выплавку стали на 1% по сравнению с 2018 годом - до 20,848 млн тонн, чугуна - на 2%, до 20,064 млн тонн.