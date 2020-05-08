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Ассоциация биржевых площадок и ProZorro достигли компромисса о повышении тарифов
08:29 08.05.2020 |
ГП "Прозорро.Продажи" и Ассоциация «Биржевые и электронные площадки» договорились пересмотреть сроки и условия увеличения ежемесячного платежа для операторов.
Об этом сообщает Ассоциация «Биржевые и электронные площадки».
"ГП "Прозорро.Продажи" и Ассоциация «Биржевые и электронные площадки» договорились о пересмотре сроков и условий поднятия размера ежемесячного минимального платежа для работы в электронной торговой системе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что условия и сроки поднятия размера ежемесячного минимального платежа для электронных площадок будут пересмотрены, а запущенный в конце апреля процесс подписания дополнительного соглашения к договору между "Прозорро.Продажи" и операторами площадок - приостановлен.
В ближайшее время стороны выработают оптимальные условия функционирования ЭТС "Прозорро.Продажи", отметили в Ассоциации. Новые условия будут включать как пересмотренный план относительно повышения минимального платежа для работы в системе, а также повышение требований к качеству и эффективности работы операторов электронных площадок и самого государственного предприятия.
Новая дополнительное соглашение вступит в силу с 1 июня 2020 года, отметили в Ассоциации.
«Наша задача - это наработка и внедрение таких условиях, которые одновременно дадут возможность развития всех площадок, государственного предприятия и системы в целом. Именно такой подход позволит эффективно реализовывать объекты малой приватизации, имущества предприятий-банкротов и других активов», - прокомментировал директор Ассоциации Олег Падалка.
Как сообщал Укринформ, 27 апреля 2020 года ГП «Прозорро.Продажи» объявило о поэтапном повышении минимального тарифа для электронных площадок с 20,4 тыс. грн до 30 тыс. грн, а с 1 августа 2020 года - до 50 тыс. грн.
Операторы биржевых площадок обратились к Кабинету министров и Антимонопольному комитету, другим органам государственной власти с жалобой на действия ГП «Прозорро.Продажи», считая такое повышение тарифов необоснованным.
В целом в системе ProZorro по состоянию на конец апреля 2020 года работали 42 оператора электронных площадок.
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