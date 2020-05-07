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За время карантина СЕТАМ продал имущества на более 375 миллионов
15:47 07.05.2020 |
На электронной площадке OpenMarket с начала карантина продано имущества на более 375 миллионов гривень.
Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции.
«С начала карантина на электронной площадке OpenMarket (государственное предприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) было реализовано 1143 лотов на 375 813 063 грн», - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что за время карантина 7764 лотов с арестованным имуществом выставлено на торги от Государственной исполнительной службы Украины и частных исполнителей; 659 лотов выставлены на торги от банков-партнеров для добровольной реализации.
Кроме того, сообщается, что за время карантина в системе зарегистрировано 1297 новых пользователей и получено и обработано 2 897 писем и обращений.
«Для наших заказчиков, благодаря высокой конкуренции на аукционах, было дополнительно заработано свыше 110 млн грн. Такая статистика доказывает, что карантин для нас - это действительно не каникулы и СЕТАМ продолжает эффективно выполнять свою работу и наполнять бюджет», - подчеркнул и.о. гендиректора ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.
В ведомстве также напоминают, что с 18 марта текущего года большая часть сотрудников госпредприятия начали работать дистанционно на выполнение требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщалось, OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) - это средство реализации имущества через сеть Интернет с использованием инновационной технологии Blockchain. Система работает на всей территории Украины с 2014 года.
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