Обыски у Верланова проводятся в рамках расследования дела о о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой

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СБУ в четверг проводит более сотни обысков по всей Украине в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ.

"Уголовное производство расследуется по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма", - сказали в украинской спецслужбе, комментируя ситуацию с обысками у экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

"По всей стране в рамках расследования этого производства проводится более сотни обысков", - добавили в СБУ.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что подозревается бывшее руководство Госналогслужбы в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривень.

"По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС. Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 гг. чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Кроме того, добавили в пресс-центре, установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой, в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками "рискованности" (фиктивности). Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, который затем отображался якобы как для СХД реального сектора экономики. Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также к легализации средств, полученных противоправным путем.

"По инициативе СБУ в тесном сотрудничестве с Государственной службой мониторинга заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме. Кроме того, наложен арест на лимиты этих СХД по НДС в электронной системе администрирования НДС", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5, ч. 3 ст.112 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Ранее в четверг экс-глава Госналогслужбы Верланов сообщил, что по месту его проживания сотрудники СБУ провели обыски. "Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", - написал он в Facebook.

В СБУ агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили факт следственных действий у Верланова, уточнив, что они проводятся в рамках расследования уголовного производства, по которому проходят еще обыски.

Правительство 24 апреля уволило Верланова с должности главы Государственной налоговой службы, а на следующий день объявило конкурс на нового главу ведомства.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что видит основания для расследования правоохранителями деятельности Верланова, сообщив о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, на безосновательное блокирование налоговых накладных. "С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить", - сказал министр.