Открытие первого магазина IKEA в Украине отложили на неопределенный срок

Открытие магазина IKEA в Киеве отложили на неопределенный срок, сообщил координатор бизнес-клиентов IKEA Игорь Иус.

Об этом Иус написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Договор аренды IKEA Украина с ТРЦ Blockbuster Mall уже подписан, но в связи с эпидемией открытие магазина в самом центре Киева состоится пока неизвестно когда", - написал он.

Теперь в IKEA планируют открытие первого магазина в Киеве после завершения карантина. Точную дату в компании пока назвать не готовы, поскольку недавним решением Кабмин продлил карантин 22 мая, хотя уже с 11 мая ожидаются некоторые смягчения действующих ограничений.

В ближайшее время IKEA планирует начать онлайн-продажи в Украине. "IKEA поняла, что украинский покупатель очень эластичный и более приспособлен к интернет-покупкам, чем непосредственно в традиционном магазине", - пишет Иус.

В сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыться в киевском ТРЦ Ocean Mall. Однако позже ритейлер заявил, что в связи с задержкой строительства ТРЦ компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.

Летом 2019 года IKEA объявила о запуске официального веб-сайта для украинских потребителей и наборе персонала для работы в первом магазине городского формата в Киеве (около 100 работников). Открытие магазина было запланировано на конец 2019 года, однако в конце года заявила, что решила сначала запустить электронную коммерцию (весна 2020 года), а после этого - физический магазин.

Развитием сети в Украине занимается "IKEA Юго-Восточная Европа", являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.