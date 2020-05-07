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В этом году бизнесу возместили 52,6 миллиарда НДС
12:56 07.05.2020 |
С начала 2020 года украинские компании получили возмещение налога на добавленную стоимость в размере 52,6 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.
Данные Госказначейства свидетельствуют, что по состоянию на 7 мая 2020 года бизнесу возмещено 52,6 млрд грн НДС.
Как сообщал Укринформ, в 2019 году бизнесу было возмещено 151,9 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 15,4% больше, чем в 2018 году.
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