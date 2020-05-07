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Кабмин уменьшил отчисления в бюджет для госкомпаний
17:26 06.05.2020 |
С 1 января 2020 года государственные предприятия будут отчислять в государственный бюджет 80% чистой прибыли, вместо 90%.
Решение принято сегодня на заседании правительства, сообщает пресс-служба Кабинета министров.
"В то же время для ГП НАЭК "Энергоатом", ГП "Международный аэропорт "Львов" и ГП "Международный аэропорт "Борисполь" отчисления части чистой прибыли установлен на уровне 30%", - уточняют в сообщении.
В Кабмине отмечают, что в результате такого решения госкомпании получат больше финансовых ресурсов на развитие производства. При этом, новые положения позволят обеспечить выполнение поступлений в госбюджет в объемах, определенных законом о госбюджете на 2020 год.
* В апреле 2019-го Кабмин повысил норматив отчислений чистой прибыли госпредприятий в бюджет с 75% до 90%, если их прибыль превышала 50 млн грн. Исключения касались лишь Ощадбанка, Укргидроэнерго, Укрзалізниці, и Объединенной горно-химической компании, которых обязали выплатить 30% без привязки к размеру полученной прибыли. Из-за такого решения Нафтогаз и Укрнафта судились с Кабмином.
* В начале года Минэкономики предлагало сократить норматив отчислений до 50% прибыли.
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