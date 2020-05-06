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Послы стран ЕС одобрили выделение Украине 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19
Послы стран-членов Европейского Союза одобрили предложение Европейской Комиссии предоставить Украине макро-финансовую помощь в размере 1,2 млрд евро для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса, сообщает во вторник пресс-служба Совета ЕС.
Украина является одной из десяти соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до 3 миллиардов евро помощи. «Страны, которые являются участниками политики расширения и политики соседства являются нашими ближайшими партнерами. Сейчас, как никогда, абсолютно необходимо, чтобы мы держались вместе и демонстрировали солидарность в преодолении экономических и социальных последствий этого глобального кризиса», прокомментировал решение послов ЕС министр финансов Хорватии, которая в настоящее время председательствует в Совете, Здравко Марич.
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1.2 млрд евро «чрезвычайной» помощи ЕС Украина получит двумя траншами: 600 млн без условий и 600 млн - с условиями - Точицкий.
Кроме Украины макро-финансовую помощь получат: Албания - 180 миллионов евро, Босния и Герцеговина - 250 миллионов евро, Грузия - 150 миллионов евро, Иордания - 200 миллионов евро, Косово - 100 миллионов евро, Молдова - 100 миллионов евро, Черногория - 60 миллионов евро, Северная Македония - 160 миллионов евро, Тунис - 600 миллионов.
Ранее в Европейской комиссии сообщили, что средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на «очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании».
Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет. Условия выделения помощи будет прописана в меморандумах о взаимопонимании (МОВ), который будет согласован с каждой из стран-партнеров и Комиссией.
Решение еще должно быть одобрено Европейским парламентом и Советом, после чего оно вступит в силу.
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