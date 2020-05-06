Дефицит госбюджета Украины в январе-апреле составил 23,5 млрд гривен - оперативные данные

Государственный бюджет Украины в январе-апреле 2020 года сведен с дефицитом 23,5 млрд гривен (более $870 млн по текущему курсу - ИФ), в том числе по общему фонду - 33 млрд грн., сообщило министерство финансов со ссылкой на предварительные данные.

На сайте Минфина сообщается, что фактические заимствования в общий фонд госбюджета за этот период составили 108 млрд грн., или 84,1% от плана.

"Всего от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) госбюджет привлек 73,8 млрд грн. (97% плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте - 41,3 млрд грн. ($1,2 млрд и 0,3 млрд евро). Из внешних источников привлечено 34,2 млрд грн. (66% плана), в частности 33,9 млрд грн. путем размещения 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых", - отметило ведомство.

Платежи по погашению госдолга за четыре месяца составили около 71,3 млрд грн. (81,8% плана), по обслуживанию - 41,1 млрд грн. (94,2%). Расходы по общему фонду госбюджета равнялись 308,9 млрд грн. (87,5%).

Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,833 млрд грн. (в том числе 855,4 млрд грн. по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн. (1,135 трлн грн).

Официальный курс на 5 мая - 26,97 грн./$1.