Украина в I кв. сократила выпуск труб на четверть

Основные трубные предприятия Украины в январе-марте текущего года снизили производство труб из черных металлов, по оперативным данным, на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 211,7 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в объединении "Укртрубопром", предприятия объединения за первых три месяца года сократили, в том числе, производство труб на 35,2% - до 136.1 тыс. тонн.

При этом выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" за указанный период снизился на 30,3% - до 43,9 тыс. тонн (в марте - 18,1 тыс. тонн), на "Интерпайп НМТЗ" - на 38,3%, до 18,5 тыс. тонн (6,8 тыс. тонн). "Интерпайп Нико Тьюб" сократил производство на 33,8% - до 68,1 тыс. тонн (22,9 тыс. тонн).

Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) в первые три месяца произвел 0,1 тыс. тонн труб, тогда как в январе-марте-2019 было произведено 7,9 тыс. тонн продукции, "Сентравис" сократил производство на 9,1%, до 5 тыс. тонн нержавеющих труб (2 тыс. тонн).

Завод "Трубосталь" снизил выпуск на 16,7% - до 0,5 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн).

Не входящий в объединение "Укртрубопром" Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича в январе-марте-2020 нарастил выпуск труб на 15,3% - до 43 тыс. тонн (в марте - до 14,2 тыс. тонн), тогда как "Коминмет" сократил на 10,9%, до 32,6 тыс. тонн (10,2 тыс. тонн).

Как сообщалось, "Интерпайп" суммарно за три месяца выпуск труб снизил на 33,2% - до 113,7 тыс. тонн.

На сайте объединения "Укртрубопром" сообщается, что в его состав вошли новые предприятия - дочернее предприятие "Завод утяжеленных бурильных и ведущих труб" (г. Сумы, директор завода - Евгений Мягков), ДП "Завод УБиВТ" - уникальное специализированное предприятие с полным циклом производства, включающим в себя сталелитейное, кузнечно-прессовое и механообрабатывающее производства, а также ООО научно-производственное предприятие с иностранными инвестициями "Укртрубоизол" (Днепропетровская обл., гендиректор - Александр Лоскутов), которое вместе осуществляет наружную и внутреннюю изоляцию труб для газо-, нефте- и водопроводов, а также осваивает новый вид продукции - трубы стальные электросварные прямошовные для газо-, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и трубопроводов общего назначения и тепловых сетей с наружной и/или внутренней изоляцией и без нее. Еще присоединилось к объединению ООО "Завод стальных профилей" (Днепр, директор - Сергей Митусов), при этом ООО "ЗСП" - единственное в Украине предприятие по производству труб большого диаметра длиной 10-12 м без поперечного сварного шва.

Ранее "Укртрубопром" констатировал, что Украина в 2019 году сократила выпуск труб на 9,1% по сравнению с предыдущим годом - до 1,002 млн тонн. При этом в декабре выпущено около 64 тыс. тонн этой продукции. В том числе предприятия объединения снизили производство труб на 10,2% - до 715,1 тыс. тонн, при этом в декабре выпущено 41,1 тыс. тонн.

По данным "Укртрубопрома", выпуск труб на "Интерпайп-НТЗ" в 2019 году составил 218,6 тыс. тонн, снизившись на 21,8% по сравнению с 2018 годом, на "Интерпайп НМТЗ" - 103,3 тыс. тонн (снижение за год на 4,8%). "Интерпайп Нико Тьюб" - 351,7 тыс. тонн (снижение на 4,5%).

ДТЗ в прошлом году произвел 17,6 тыс. тонн труб, снижение за год на 4,1%, "Сентравис" - 21,1 тыс. тонн нержавеющих труб (рост на 5,5%). Завод "Трубосталь" - 2,8 тыс. тонн труб (рост на 7,7%).

Не входящие в объединение "Укртрубопром" ММК им. Ильича в 2019 году нарастил выпуск труб на 0,1% по сравнению с 2018 годом - до 140,1 тыс. тонн, тогда как "Коминмет" снизил на 11,5% - до 147,2 тыс. тонн.