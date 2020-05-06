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Первичные регистрации новых коммерческих авто в Украине в апреле сократились на 40%
14:20 05.05.2020 |
В апреле на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 519 новых коммерческих автомобилей, сообщает Укравтопром. По сравнению с прошлым годом апрельские регистрации грузовых и спец. автомобилей снизились почти на 40 процентов.
Напомним, в условиях карантина сервисные центры МВД проводят регистрацию только тех новых коммерческих автотранспортных средств, которые используются для обеспечения деятельности объектов критической инфраструктуры, а именно - для медицинских учреждений, коммунальных хозяйств, фармакологических предприятий и тому подобное.
Чаще всего в отчетном месяце, как и годом ранее, регистрировались автомобили марки Renault, чьи продажи в Украине упали на 37% до 139 шт.
Сохранил второе место, при 55-процентном снижении регистраций, Fiat, закончивший месяц с результатом 58 авто.
На третью позицию с десятой поднялся Citroen - 54 машины. К прошлому году апрельские регистрации автомобилей этой марки выросли более чем в 2 раза.
На четвертой строчки рейтинга Ford, пополнивший украинский автопарк 44 новыми коммерческими автомобилями (на 18% меньше, чем годом ранее).
Также в ТОП-5 месяца попала еще одна французская марка - Peugeot, реализовавшая на украинском рынке 36 автомобилей (-22%).
Всего с начала года в Украине было зарегистрировано чуть более 2,6 тыс. новых коммерческих авто, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
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