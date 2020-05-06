Первичные регистрации новых коммерческих авто в Украине в апреле сократились на 40%

В апреле на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 519 новых коммерческих автомобилей, сообщает Укравтопром. По сравнению с прошлым годом апрельские регистрации грузовых и спец. автомобилей снизились почти на 40 процентов.

Напомним, в условиях карантина сервисные центры МВД проводят регистрацию только тех новых коммерческих автотранспортных средств, которые используются для обеспечения деятельности объектов критической инфраструктуры, а именно - для медицинских учреждений, коммунальных хозяйств, фармакологических предприятий и тому подобное.

Чаще всего в отчетном месяце, как и годом ранее, регистрировались автомобили марки Renault, чьи продажи в Украине упали на 37% до 139 шт.

Сохранил второе место, при 55-процентном снижении регистраций, Fiat, закончивший месяц с результатом 58 авто.

На третью позицию с десятой поднялся Citroen - 54 машины. К прошлому году апрельские регистрации автомобилей этой марки выросли более чем в 2 раза.

На четвертой строчки рейтинга Ford, пополнивший украинский автопарк 44 новыми коммерческими автомобилями (на 18% меньше, чем годом ранее).

Также в ТОП-5 месяца попала еще одна французская марка - Peugeot, реализовавшая на украинском рынке 36 автомобилей (-22%).

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано чуть более 2,6 тыс. новых коммерческих авто, что на 22% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.