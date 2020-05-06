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Операторы биржевых площадок пожаловались на ProZorro из-за поднятия тарифов
08:36 05.05.2020 |
Операторы биржевых площадок обратились в Кабинет министров и Антимонопольный комитет с жалобой на действия ГП «Прозорро.Продажи», которое объявило о повышении тарифов на работу в электронной торговой системе.
Об этом сообщает Ассоциация «Биржевые и электронные площадки».
"27 апреля государственное предприятие «Прозорро.Продажи» в одностороннем порядке сообщило о том, что поднимает тариф и каждая электронная площадка, желающая работать в ЕТС, должна будет платить ему минимум 30 тысяч гривень, а с 1 августа 2020 года - вообще 50 тысяч гривень ежемесячно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть операторов электронных площадок системы Прозорро.Продажи сразу заявили о недопустимости такого необоснованного повышения тарифов, "ведь они и так отчисляют государственному предприятию 30% от своего дохода".
"Поэтому маркетплейсы системы Прозорро.Продажи обратились с соответствующими письмами-жалобами в Минэкономики, Кабинет министров Украины, к народным депутатам, в Антимонопольный комитет Украины, Совет Бизнес-омбудсмена, Ассоциацию «Биржевые и электронные площадки», некоторым депутатам ВРУ", - отметили в Ассоциации.
В организации утверждают, что Антимонопольный комитет Украины уже начал изучать ситуацию и инициирует проведение документальной проверки ГП «Прозорро.Продажи».
Как сообщалось, ГП «Прозорро.Продажи» постепенно повысит минимальную ежемесячную плату для электронных площадок с 20,4 тыс. до 50 тыс. грн.
Всего в системе ProZorro состоянию на конец апреля 2020 года работали 42 оператора электронных площадок.
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