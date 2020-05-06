Кабмин назначил исполняющего обязанности председателя Государственной инспекции

Кабинет министров Украины на своем заседании уволил Юрия Васильченко с должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) и назначил его на должность исполняющего обязанности председателя Государственной инспекции градостроительства Украины (ГИГУ).

Об этом сообщает пресс-служба ГАСИ.

"Кабинет министров Украины назначил Юрия Васильченко исполняющим обязанности председателя Государственной инспекции градостроительства Украины (ГИГУ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжением Кабмина № 482-р от 29 апреля 2020 года Юрий Васильченко был освобожден от должности руководителя ГАСИ, а распоряжением правительства № 483-р от 29 апреля 2020 года - назначен исполняющим обязанности председателя ГИГУ до назначения в установленном порядке руководителя указанной инспекции.

Юрий Васильченко закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, а также учился в Криворожском техническом университете и в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Работал в ГАО «Строительная компания «Укрбуд», в Министерстве регионального развития и строительства и в Секретариате Кабинета министров. С января 2013 года он работал в ГАСИ. Был начальником управления методологии и контроля плановых проверок, затем - заместителем начальника управления - начальником отдела по вопросам обследования и паспортизации управления лицензирования, обследования и паспортизации. Работал в должности руководителя ГАСИ с 13 марта 2020 года.

Как сообщал Укринформ, 13 марта 2020 года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому в Украине будет ликвидирована ГАСИ и созданы три новых центральных органа исполнительной власти: Государственная инспекция градостроительства Украины, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве Украины и Государственная сервисная служба градостроительства Украины.

Государственная инспекция градостроительства Украины (ГАГУ) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра развития громад и территорий, и реализующая государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, отказов в выдаче или аннулировании документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов.