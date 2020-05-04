Поступления от ЕСВ в апреле-20 впервые с 2016 года сократились на 3,8% по сравнению с апрелем-19 - ГКСУ

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в апреле 2020 года впервые с 2016 года сократились на 3,8% ,или 882 млн грн по сравнению с апрелем-2019 - до 22,59 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

Согласно ее данным, в январе 2020 года рост ЕСВ к январю-2019 был на уровне 15%, в последующие два месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - по 12%.

По итогам 2017 года ЕСВ по сравнению с показателем за 2016 год вырос на 36,8%, в 2018-м - на 25%, в 2019 - на 19,9%.

