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Глава Минфина передумал назначать нового главу Таможенной службы
Министерство финансов не будет инициировать смену нынешнего исполняющего обязанности главы Государственной таможенной службы в ближайшее время.
Об этом глава Минфина Сергей Марченко заявил во время коллегии Таможенной службы при участии и.о. главы ведомства Игоря Муратова, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.
Марченко отметил, что на следующей неделе должна быть представлена Концепция реформирования таможни и соответствующий план ее реализации.
Министр также выразил доверие к Игорю Муратову, который сейчас исполняет обязанности председателя Гостаможслужбы, и обратился к руководителям таможен.
"Следующая встреча коллегии состоится в двадцатых числах мая. за это время мы проанализируем, как работает каждая таможня. Считайте, что вам предоставлен 20-дневный кредит доверия. После этого, при необходимости, будем принимать жесткие кадровые решения", - отметил Марченко.
Напомним, только 29 апреля министр финансов Сергей Марченко заявлял, что новый глава Государственной таможенной службы будет назначен Кабмином в ближайшее время.
Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом заседании 24 апреля уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова - с должности руководителя Налоговой службы.
Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.
Кабинет министров назначил главой Налоговой службы Алексея Любченко. В 2009 - 2012 годах он работал на руководящих должностях в налоговой под руководством сбежавших впоследствии в Россию Виталия Захарченко и Александра Клименко. В 2012-2014 годах Любченко был помощником нардепа Виктора Тимошенко, в последние годы работал в частной компании.
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