Госбюджет с начала года недополучил более 10% плановых доходов

Доходы государственного бюджета Украины за апрель 2020 года составили 103 950,0 млн грн, что на 11,6% или на 13 643,3 млн грн меньше плана (117 593,3 млн грн). Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.

Кроме того, по сравнению с апрелем прошлого года доходы сократились на 7,1% (на 7 990,4 млн грн).

По данным Госказначейства, за январь-апрель доходы государственного бюджета составили 314 983,9 млн грн на 11,6% или на 41 392,9 млн грн меньше плана (356 376,8 млн грн).

По сравнению с январем-апрелем прошлого года доходы сократились на 2,3% (на 7 580,2 млн грн).

В то же время сумма средств на Едином казначейском счету 1 мая составляет 17 631,8 млн грн (месяцем ранее - 10 517 млн грн).

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Дефицит госбюджета увеличен с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Национальный банк (НБУ) прогнозирует более значительное падение доходов государственного бюджета, чем это предусмотрено изменениями, которые были внесены в закон о госбюджете в апреле 2020 года.

Напомним, доходы государственного бюджета Украины за март 2020 года составили 87 921,4 млн грн, что на 10,4% или на 10 190,6 млн грн меньше плана.