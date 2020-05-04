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Продажи новых автомобилей в апреле сократились вдвое
12:48 04.05.2020 |
В апреле украинцы приобрели и поставили на учет 3,7 тыс. новых легковых авто или почти в 2 раза меньше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.
При этом стоит отметить, что такой результат не является антирекордом, и четыре года назад и пять лет назад были месяца с более печальными результатами.
Несмотря на резкое падение количества регистраций новых машин, третий месяц подряд остается неизменной тройка лидеров рынка - Renault, Toyota, KIA. Впрочем, и годом ранее апрельский рейтинг в том же порядке возглавляли те же бренды.
Однако не обошлось и без сюрпризов. На четвертое место поднялся BMW, в прошлом году занимавший девятую позицию, а в предыдущем месяце тринадцатую. Удивил и Mercedes-Benz, один из немногих брендов, продемонстрировавших рост продаж, показав шестой результат месяца. Годом ранее Mercedes-Benz занимал 14-ю строчку рейтинга, а в марте этого года был одиннадцатым.
ТОП-10 брендов апрельского рынка новых легковых автомобилей в версии 2020 года выглядит следующим образом:
RENAULT - 771 шт. (-31% к апрелю 2019 г.);
TOYOTA - 428 шт. (-56%);
KIA - 259 шт. (-59%);
BMW - 184 шт. (-11%);
SKODA - 180 шт. (-67%);
MERCEDES-BENZ - 177 шт. (+16%);
MAZDA - 173 шт. (-15%);
NISSAN - 133 шт. (-69%);
PEUGEOT - 131 шт. (-33%);
HYUNDAI - 121 шт. (-68%).
Самым продаваемым автомобилем месяца стал RENAULT Duster, 278 новых автомобилей этой модели пополнили в апреле украинский автопарк.
Всего за период с января по апрель текущего года на украинском рынке было зарегистрировано 23,9 тыс. продаж новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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