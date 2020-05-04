Опрос: 35% украинцев продолжают работать в обычном режиме

На конец марта, 35% украинцев работают в обычном режиме, 29% - дистанционно, 32% находятся в отпуске за свой счет, 4% - потеряли работу, об этом свидетельствует опрос НБУ.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Нацбанка.

Регулятор также прогнозирует, что во II квартале 2020 рост оплаты труда замедлится как за счет более медленного роста средней заработной платы, так и за счет снижения количества занятых.

"В январе-феврале 2020 средняя номинальная зарплата росла высокими темпами (16% г/г). Впрочем, уже в марте темпы ее роста снизились до 12% г/г, а в отдельных видах деятельности, на которые влияние карантина сказалось больше всего - в гостинично-ресторанном бизнесе, авиационном транспорте - даже снизилась ", - отмечают в НБУ.