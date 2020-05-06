Украина за 4 мес. сократила выпуск проката на 4,8%, стали на 9,6%, чугуна - на 7,6%

Украинские металлургические предприятия в январе-апреле текущего года сократили производство общего проката, по оперативным данным, на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,882 млн тонн.

Как сообщается в пресс-релизе объединения "Укрметаллургпром"у, за четыре месяца выплавка стали снизилась на 9,6% - до 6,731 млн тонн, чугуна - на 7,6%, до 6,507 млн тонн.

В апреле метпредприятия Украины произвели 1,412 млн тонн чугуна (76,9% к апрелю 2019 года и 81,1% относительно марта-2020), стали - 1,413 млн тонн (73,0% и 80,1% соответственно), проката - 1,264 млн тонн (77,1% и 85,3%).

Как сообщалось, Метпредприятия Украины по итогам 2019 года сократили выплавку стали на 1% по сравнению с 2018 годом - до 20,848 млн тонн, выпуск общего проката - также на 1%, до 18,387 млн тонн, выплавка упала чугуна - на 2%, до 20,064 млн тонн.