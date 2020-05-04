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Информация об агентстве
В МВФ прокомментировали состояние взаимодействия с властью в Украине
Международный валютный фонд не комментирует утечку информации в СМИ, в том числе, связанные с Украиной, однако уверяет, что продолжает тесный контакт с властями в Киеве о новой программе Фонда.
Такой ответ на запрос Укринформа предоставили в пресс-службе МВФ в пятницу, сообщает собственный корреспондент агентства.
"Как правило, мы не комментируем утечку информации", - отметили в Фонде в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в украинских СМИ о письме главы Миссии МВФ в Украине Рон ван Родена в Офис Президента Украины относительно законодательства о НАБУ.
В частности, как сообщила о содержании письма Европейская правда, представитель Фонда предупредил украинскую сторону, что "любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы (от МВФ - ред.)".
В то же время, как отметили в МВФ в ответе Укринформу, руководство Фонда продолжает поддерживать тесный контакт с Киевом.
"Мы тесно контактируем с украинской властью и обсуждаем параметры новой договоренности с МВФ, которая помогла бы Украине эффективно справляться с влиянием коронавирусного кризиса в экономической и медицинской сферах", - отметили в пресс-службе МВФ.
Как сообщалось, в начале декабря прошлого года, после телефонного разговора Президента Владимира Зеленского и директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, стороны достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе в формате расширенного финансирования (EFF) на общую сумму 5,5 млрд долл.
При этом было подчеркнуто, что Украина должна выполнить предварительные условия. Это касалось, в частности, укрепления верховенства права, борьбы с коррупцией, усиления конкурентной среды, открытости рынков, уменьшения роли олигархов, продолжения благоразумной фискальной политики с целью обеспечения устойчивого развития в средней перспективе, а также независимости и финансовой стабильности Центробанка.
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