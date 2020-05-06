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Нацбанк прогнозирует снижение ВВП во втором квартале на 11%
08:30 04.05.2020 |
Национальный банк ожидает инфляции на уровне 5-6% в 2020-2022 гг. и оживление экономики после завершения карантина.
Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете, опубликованном на официальном сайте Нацбанка.
"Инфляция в 2020 году ускорится, но будет находиться в пределах целевого диапазона 5% ± 1. п. По итогам года потребительские цены вырастут на 6%. Вследствие карантинных ограничений для преодоления пандемии и глобального кризиса украинская экономика сократится на 5,0% в 2020 году, но возобновит рост на уровне около 4% в следующие годы", - сказано в информации.
Крупнейшее потрясение украинская экономика испытает во II квартале 2020 года. По прогнозу НБУ, в апреле-июне экономика сократится на 11% в годовом исчислении, уровень безработицы вырастет до около 12% в сезонно скорректированном выражении, а рост зарплат приостановится.
Постепенная отмена карантинных ограничений обусловит восстановление украинской экономики во втором полугодии 2020 года. Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политики. Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры Национального банка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику.
Как падение, так и восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности. В частности от внедрения внутренних карантинных ограничений больше потеряет сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти секторы частично восстановятся, однако, еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения. Туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году. Отдельные экспортноориентированные отрасли, в частности металлургия, потеряют прежде всего от сужения внешнего спроса в условиях глобального экономического кризиса. Сохранится высокий спрос на продукцию сельского хозяйства, хотя ожидается снижение объемов урожая зерновых из-за ухудшения погодных условий.
Вместе с восстановлением экономики в 2021 году заработные платы снова будут расти, а уровень безработицы постепенно вернется к докризисным 8-9%. Ожидается, что потребительские настроения полностью восстановятся, а частное потребление в 2021-2022 годах будет расти темпами 5-7% в год.
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