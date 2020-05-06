В марте долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 753,8 млн гривен

В марте 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 1,1%, или на 753,8 млн гривен, до 65 949,7 млн гривен по сравнению с февралем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 апреля 2020 года увеличился на 139,4 млн гривен до 4 724,2 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 124,5 млн гривен до 22 318,4 млн гривен.

Долг за газоснабжение уменьшился на 1 383 млн гривен до 27 255,8 млн гривен.

В марте среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (5 191,054 млн гривен), Харьковской (3 778,324 млн гривен) и Днепропетровской (3 272,704 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 580,517 млн гривен), Днепропетровской (2 501,747 млн гривен) и Одесской (2 957,038 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в марте зафиксирована в Киеве (914,691 млн гривен), Днепропетровской (1 025,838 млн гривен) и Донецкой (349,773 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, в феврале 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 0,5%, или на 343,5 млн гривен, до 66 703,5 млн гривен по сравнению с январем.