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В марте долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 753,8 млн гривен
08:25 04.05.2020 |
В марте 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 1,1%, или на 753,8 млн гривен, до 65 949,7 млн гривен по сравнению с февралем.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Долг за квартирную плату по состоянию на 1 апреля 2020 года увеличился на 139,4 млн гривен до 4 724,2 млн гривен.
Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 124,5 млн гривен до 22 318,4 млн гривен.
Долг за газоснабжение уменьшился на 1 383 млн гривен до 27 255,8 млн гривен.
В марте среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (5 191,054 млн гривен), Харьковской (3 778,324 млн гривен) и Днепропетровской (3 272,704 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 580,517 млн гривен), Днепропетровской (2 501,747 млн гривен) и Одесской (2 957,038 млн гривен) областях.
Наибольшая задолженность по квартирной плате в марте зафиксирована в Киеве (914,691 млн гривен), Днепропетровской (1 025,838 млн гривен) и Донецкой (349,773 млн гривен) областях.
Как сообщали Українські Новини, в феврале 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 0,5%, или на 343,5 млн гривен, до 66 703,5 млн гривен по сравнению с январем.
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