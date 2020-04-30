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Кабмин одобрил разблокирование польского кредита на 100 миллионов евро
17:43 29.04.2020 |
Кабинет министров на заседании в среду, 29 апреля, согласовало внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, которые разблокируют использования кредита на 100 млн евро от Республики Польша.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.
"Кредитный договор между правительствами Украины и Республики Польша вступил в силу еще в апреле 2016 года, однако из-за сложности с выполнением польскими предприятиями контрактов, заказчиками по которым являются "Укравтодор", Службы автомобильных дорог в Львовской и Волынской областях, Государственная фискальная служба (правопреемник - Государственная таможенная служба), в частности, с ввозом и закупкой на территории Украины необходимых товаров, выборка кредита составила лишь 5,8 млн евро", - отмечается в сообщении.
Одобренные Кабмином изменения предусматривают освобождение от обложения налогами, уплаты таможенных платежей уточненного перечня операций и товаров в рамках реализации соответствующего договора между правительствами двух стран.
В рамках договора, "Укравтодор" получит 68 млн евро (развитие дорожной инфраструктуры на подходах к 6 пунктам пропуска на украинско-польской государственной границе), Государственная таможенная служба - 25 млн евро (на обустройство пунктов пропуска "Шегени", "Краковец", "Рава-Русская" ), Госпограничная служба - 7 млн евро (реконструкция 7 отделов пограничной службы).
Как сообщалось, в августе 2018 года Кабинет министров одобрил продление до 2020 года сроков действия Договора между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи, подписанного 9 сентября 2015 года.
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