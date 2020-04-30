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Кабмин утвердил единый счет для уплаты налогов и сборов предпринимателями
17:26 29.04.2020 |
Кабинет министров Украины утвердил порядок функционирования единого счета для уплаты налогов и сборов, единого социального взноса и других платежей.
Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.
Как сказано в пояснительной записке к постановлению, единый счет открывается в Казначействе. В случае выбора системы оплаты налогов, сборов, платежей и ЕСВ, через этот счет налогоплательщик уведомляет Государственную налоговую службу в электронной форме через электронный кабинет, как это определено в статье 42 Налогового кодекса Украины.
Для перевода средств со своего текущего банковского счета на единый счет плательщик заполняет расчетный документ в соответствие с требованиями порядка заполнения документов на перевод в случае уплаты налогов, сборов, таможенных платежей, ЕСВ, который утвержден Минфином.
Налогоплательщик в своем электронном кабинете сможет ознакомиться с реестром, по которому налоговая служба сформировала его платежи и направила в Казначейство для распределения. Также налогоплательщики будут иметь возможность самостоятельно определить направление использования сумм, которые были выплачены ошибочно или чрезмерно.
"Для плательщиков, которые пользуются единым счетом, обязанность по уплате налогов и сборов считается выполненной с момента внесения плательщиком налогов средств на единый счет", - сказано в пояснительной записке.
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