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Кабмин назначил главу Госаудитслужбы и осуществил ряд кадровых назначений
15:53 29.04.2020 |
Кабинет министров на заседании в среду, 29 апреля, осуществил ряд кадровых назначений в Министерстве развития громад и территорий, Министерстве социальной политики и государственных службах.
Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.
Так, по его словам, правительство назначило главой Государственной аудиторской службы Геннадия Плиса.
Первым заместителем главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра назначена Юлия Мороз.
Государственным секретарем Министерства социальной политики правительство назначило Сергея Суярко с испытательным сроком два месяца.
Первым заместителем министра развития общин и территорий Украины назначен Василий Лозинский.
Кроме того, Кабмин уволил с должности заместителя министра развития громад и территорий Валентину Москаленко.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 29 апреля назначил главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко. Предыдущий глава ГНС Сергей Верланов был уволен 24 апреля.
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