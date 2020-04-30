Кабмин расширил круг получателей льготных кредитов для бизнеса

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок выдачи средств по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", расширив круг потенциальных претендентов на получение кредитных средств.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам микропредпринимательства и малого предпринимательства" было принято на заседании правительства в среду.

Как сказано в пояснительной записке, постановлением правительство уточнило категории предпринимателей, на которых расширяется действие программы.

Кроме того, сняты ограничения относительно максимальной суммы кредитов на рефинансирование, по которым предоставляется компенсация процентов.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Кабинет министров увеличил максимальную сумму кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" до 3 миллионов гривень c 2 миллионов гривень.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, принятые изменения позволяют увеличить до 3 миллионов гривень максимальную сумму кредитов, которые предоставляются предпринимателю или связанным с ним контрагентам.

Кроме того, расширяется количество предпринимателей, которые могут рассчитывать на поддержку в рамках программы - их годовой доход от любого вида деятельности должен составлять до 100 миллионов гривень. Также расширяются цели: на рефинансирование задолженности, на инвестиционные цели, на пополнение оборотного капитала.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, внесение данных изменений фактически позволит внедрить нулевую ставку по рефинансируемым кредитам для бизнеса, чтобы снять с него тяжесть кризиса.