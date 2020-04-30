Укравтодор предлагает сделать его тендерные требования обязательными для всех

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины должно сделать методологию дорожных закупок Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) обязательным для всех участников рынка.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Пока Минэкономики не сделает Методологию дорожных закупок обязательным для всех участников рынка - тендерные тролли будут оставаться угрозой для Большого строительства», - говорится в сообщении.

Как подчеркнул председатель Укравтодора Александр Кубраков, по состоянию на 24 апреля 2020 в Антимонопольном комитете Украины обжалуются закупки на 8,7 млрд грн. По его словам, закупки на 5,7 млрд грн оспаривают те самые компании, которые еще в прошлые годы отметились массовым блокированием тендеров в АМКУ.

Глава "Укравтодора" добавил, что в свою очередь разработанные ведомством Методические рекомендации для подготовки типовой тендерной документации предупреждают срыв строительного сезона, минимизируют потери государства из-за работы недобросовестных подрядчиков и является инструментом противодействия таким тендерным троллям.

Директор ГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» Артем Безуглый также отметил, что после презентации методологии ее текст был доработан совместно с общественными организациями и дорожными ассоциациями.

"В частности, был предложен механизм "лифта" для дорожных компаний. Суть лифта заключается в том, что компания, которая только начинает работать в области, должна получить опыт на дорогах низших категорий перед тем, как выйти на высшие. Этот опыт должен будет сопоставим с объемом работ, на который претендует подрядчик", - рассказал Безуглый.

Как сообщал Укринформ, в начале марта 2020 года Укравтодор представил проект Методических рекомендаций для подготовки типовой тендерной документации. Эти рекомендации устанавливают четкие квалификационные требования к участникам тендеров, в частности относительно соответствия оборудования, количества работников, опыта проведения работ и финансовой отчетности.

Сейчас методологические рекомендации Укравтодора находятся на утверждении в Минэкономики.