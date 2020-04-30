Кабмин назначил председателем Налоговой службы Любченко

Кабинет Министров назначил председателем Государственной налоговой службы, на должность которого подали 43 заявки, Алексея Любченко.

Об этом депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") написал на канале в Telegram, передают Українськi Новини.

Отмечается, что с 2009 до 2011 года он занимал должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины, с 2011 до 2012 года был директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы.

С 2014 до 2015 года занимал должность советника председателя Государственной фискальной службы.

Ранее Кабмин объявил конкурс на должность главы Налоговой и дал один день на подачу документов.

Как сообщали Українські Новини, бывший председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявляет, что не понимает, за что его уволили. Верланов отметил, что министр финансов при его увольнении руководствовался статьей 87-1 закона о государственной службе.

Ранее на увольнении Нефедова и Верланова настаивал уволенный 30 марта с должности министра финансов Игорь Уманский.