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Задолженность по зарплате в Украине в марте сократилась на 1,8% - Госстат
22:06 28.04.2020 |
Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в марте сократилась на 1,8% и на 1 апреля составила 2,964 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.
По ее данным, в минувшем месяце сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 3,9% - до 1,816 млрд грн.
Как сообщает статведомство, сокращение задолженности по заработной плате в марте-2020 года зафиксировано в Луганской (на 44,7%), Волынской (на 35%), Кировоградской (на 21,8%), Закарпатской (на 20,1%), Донецкой (на 15,1%) и Черкасской (на 5%) областях.
При этом рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался во Львовской (в два раза) Черновицкой (на 89,6%), Полтавской (на 15,3%), Николаевской (15,2%), Херсонской (на 11,9%), Ривненской (на 8,6%), Черниговской (на 8,5%), Сумской (на 6,1%) областях и г. Киеве (на 17,2%).
Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в прошлом месяце задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере временного размещения и организации питания - на 21% (до 3,877 млн грн), оптовой и розничной торговле - на 5,4% (до 29,892 млн грн), здравоохранении – на 15,2% (до 19,283 млн грн), в сфере искусства, спорта, развлечений – на 14,3% (до 0,335 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности – на 12,1% (до 224,396 млн грн),
В то же время сократилась задолженность по зарплате в образовании на 12,8% (до 14,788 млн грн), в сфере госуправления и обороны; обязательного соцстрахования - на 9,2% (до 5,25 млн грн), административного и вспомогательного обслуживания – на 7,6% (до 14,376 млн грн), промышленности – на 3,7% (до 2,24 млрд грн), строительстве – на 1,5% (до 52,947 млн грн).
Официальный курс на 28 апреля – 27,1025 грн./$1.
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