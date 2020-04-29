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Экс-депутат Катеринчук претендует на должность главы Госналоговой – декларация
Лидер Европейской партии Украины, экс-депутат Николай Катеринчук претендует па должность главы Государственной налоговой службы, свидетельствует поданная им налоговая декларация.
Согласно декларациям на сайте НАПК, на эту должность также претендуют экс-глава департамента ГФС Василий Поезд, глава Совета при Министерстве финансов Дмитрий Алексеенко, а также Герман Андес, Елизавета Рошуорова и Дмитрий Иванов.
Как сообщалось, 27 апреля Кабинет министров уволил главу Госналоговой Сергея Верланова.
Правительство назначит нового главу Госналоговой по упрощенной процедуре, а после окончания карантина проведет конкурсный отбор.
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