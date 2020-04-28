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Экспорт изделий из древесины вырос на 8% - Гослесагентство
15:47 28.04.2020 |
За І квартал 2020 года экспорт изделий из древесины предприятиями отрасли вырос на 8% - до более 185 тыс. куб. метров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий, информирует пресс-служба ведомства.
"Экспортный рост показали такие виды продукции: паркет индустриальный (экспортировано 32,2 тыс. квадратных метров, +7%), дрова колотые (3,9 тыс. кубических метров, + 11%), пиломатериал обрезной (81,9 тыс. куб. м, +12%)", - отметил Заблоцкий.
Он отметил, что рост экспорта происходит тенденциозно, а не скачками.
"Наша продукция продолжает уверенно закрепляться на международных рынках и приносить прибыль", - написал руководитель Гослесагентства.
Большинство из того, что экспортируется, это изделия из древесины с добавленной стоимостью, а это свидетельствует о постепенном росте производственных мощностей. Это также и новые рабочие места, уплаченные налоги и поступления в бюджет, подчеркнул Заблоцкий.
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