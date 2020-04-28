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Украина погасила кредит на 200 млн канадских долларов Канадского экспортного агенства - Минфин
13:52 28.04.2020 |
Украина в марте 2020 года погасила кредит на 200 млн канадских долларов, выданный Канадским экспортным агентством в 2015 году, сообщило Министерство финансов.
"За отчетный период расходы по погашения госдолга составили 9,6 млрд грн, в том числе Украина погасила кредит в размере 200 млн канадских долларов ($141,8 млн), который был выдан Канадским экспортным агентством в 2015 году. Кредит был привлечен сроком на пять лет по ставке 1,43% для стабилизации экономики Украины", - сообщил Минфин во вторник.
Как сообщалось, в мае истекает срок погашения еврооблигаций Украины на $1 млрд, выпущенных под гарантии США.
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