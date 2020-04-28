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Дефицит бюджета Украины уже превысил 32 миллиарда гривень
08:12 28.04.2020 |
Государственный бюджет Украины за январь-март 2020 года выполнен с дефицитом в размере 32,732 миллиарда гривень, что в 1,25 раза выше дефицита за аналогичный период предыдущего года в объеме 26,2 миллиарда гривень.
Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.
Согласно сообщению, сводный бюджет Украины в январе-марте этого года выполнен с дефицитом 17,324 миллиарда гривень, что в 1,9 раза выше дефицита за аналогичный период 2019 года в размере 8,97 миллиарда гривень.
Как сообщал УНИАН,13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое - до 298 миллиардов гривень.
После внесения изменений доходы госбюджета составят 975,8 миллиарда гривень, расходы - 1,266 триллиона гривень, предельный объем дефицита - 298,4 миллиарда гривень, объем государственного долга - 2,387 триллиона гривень.
Объем Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 составит 64,7 миллиарда гривень.
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