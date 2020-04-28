Госдолг Украины в марте вырос на 10% в гривне и снизился на 3,6% в долларовом эквиваленте - Минфин

Совокупный государственный долг Украины в марте 2020 года снизился на 3,62% в долларовом эквиваленте - до $80,38 млрд, а в гривневом вырос на 10,15% и составил 2,255 трлн грн, сообщило Министерство финансов на сайте в понедельник.

Согласно данным Минфина, прямой госдолг в марте этого года в долларовом выражении снизился на 3,71%, до $70,87 млрд, а в гривневом вырос на 9,98% - 1,988 трлн грн. В том числе внешний прямой долг в марте сократился на 0,4%, до $40,34 млрд (в гривне вырос на 13,93% - до 1,13 трлн грн).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц вырос на 11,33% - до 266,7 млрд грн, в долларах уменьшился на 2,96%, до $9,51 млрд. В том числе внешний - на 11,23%, до 255,83 млрд грн, в долларах внешний гарантированный долг сократился на 2,98%, до $9,12 млрд.

С начала года совокупный госдолг снизился почти на 4% в долларовом эквиваленте и на 8,4% увеличился в гривневом, свидетельствуют данные Минфина.

Как сообщил Минфин, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам марта увеличилась до 40,84%, в СПЗ - до 13,51%, в евро - 12,6%, в иенах - 0,71%, однако снизилась в национальной валюте - до 32,35%, в канадских долларах - отсутствует. Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в феврале ослабился до 28,06 грн/$ с 24,92 грн/$ в январе.

Как сообщалось, совокупный и государственный долг Украины в феврале снизился из-за ослабления гривни на 1,46% в гривневом и на 0,02% - в долларовом эквиваленте.