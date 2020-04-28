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Количество зарегистрированных безработных за неделю выросло на 26 тыс. человек - Госслужба занятости
17:15 27.04.2020 |
Количество зарегистрированных безработных в Украине за минувшую неделю выросло на 25,9 тыс. чел. - до 431,9 тыс. чел., сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Государственной службе занятости в понедельник.
"По состоянию на 27 апреля 2020 года количество зарегистрированных в службе занятости безработных составляет 431,9 тыс. чел., что почти на 119 тыс., или на 38% больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года", - сказали в пресс-службе.
Всего с начала карантина, то есть с 12 марта по 24 апреля, статус безработного получили 127,4 тыс. чел.
Согласно статистике службы, во вторник, 21 апреля, было зарегистрировано 6 тыс. безработных, в среду - 6,2 тыс., в четверг - 7,1 тыс., в пятницу - 6,6 тыс.
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