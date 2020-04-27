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После заявления Зеленского о 47 тысячах зарплаты министров не уменьшились
Должностной оклад министра внутренних дел Арсена Авакова составил 53 660 грн, со всеми надбавками и вычетом налогов ему начислили 60 474 гривны.
Об этом сообщает проект Наші гроші з Денисом Бігусом.
Оклад руководительницы Генеральной прокуратуры Ирины Венедиктов - 93 648 грн, заместителя генпрокурора Гюндуз Мамедов - 86 445 грн, а руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого - 75 672 грн.
Поскольку Венедиктова была назначена генпрокурором 17 марта, то за половину марта ее начисления со всеми надбавками составило 76 033 грн, Мамедов получил совокупно 109 378 грн, а Холодницкий в марте насчитали 181 612 грн.
Не живут на 47 000 грн в месяц и в Национальном антикоррупционном бюро. Так, должностной оклад директора НАБУ Артема Сытника в марте составил 102 097 грн, его первого заместителя Гизо Углава - 85 761 грн, а должностные оклады заместителей руководителя НАБУ Татьяны варварской и Анатолия Новака - 100 896 грн.
Председатель СБУ Иван Баканов в марте получил совокупно 87 399 грн, его первый заместитель Руслан Баранецкий 87 197 грн, а заместители Владимир Горбенко и Сергей Андрущенко по 79 020 грн.
Оклад министра юстиции Дениса Малюсько в марте составил 51 104 грн, в целом ему начислено - 60 095 грн.
Более 47 000 грн должностного оклада имеют министр энергетики Виталий Шубин и и.о. министра культуры Светлана Фоменко, их оклады - 48 294 грн. С начислением надбавок и вычетом налогов в марте месяце им насчитали 42 505 грн и 52 872 грн соответственно.
Президент Владимир Зеленский в фильме о себе заявил, что сейчас чиновники получают в 47 000 грн заработной платы. Эти слова не учитывают, что зарплаты работников бюджетных учреждений ограничили только с апреля и до конца карантина, а руководства компаний, которыми владеет государство ("Нафтогаз" или "Укрпочта"), ограничение не касается вообще.
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