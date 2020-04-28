Украина заняла 11 место в мировом производстве стали

По итогам I квартала 2020 года Украина опустилась на десятое место в мире по производству чугуна и поднялась на одиннадцатое по объемам выплавки стали.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации Worldsteel, сообщает объединение предприятий "Укрметаллургпром".

«Украина опустилась с 9 на 10-ю позицию среди 40 стран-производителей чугуна (5,095 млн тонн или 97,8% относительно января-марта 2019 года), уступив США... Украина поднялась на 11-ю позицию среди 62 стран-производителей стали (5,32 млн тонн или 96,6% относительно первого квартала 2019 года), вытеснив Италию на 12-е место», - говорится в сообщении.

Всего, по данным Worldsteel, за январь-март 2020 года в мире произведено около 333,68 млн тонн чугуна (310,86 млн тонн доменным способом и 22,82 млн т прямым восстановлением). Это на 0,3% меньше, чем за I квартал 2019 года.

Первое место в мировом производстве чугуна, как и раньше принадлежит Китайской Народной Республике, металлурги которой за три месяца 2020 года произвели 199,74 млн тонн этой продукции (на 2,4% больше, чем за январь-март 2019 года). Доля китайского чугуна в мировом производстве за I квартал этого года составила 59,9%.

Второе место в I квартале 2020 года сохранила Индия (27,70 млн тонн, на 2,0% меньше, чем в январе-марте 2019 года), третье - Япония (18,57 млн тонн, на 1,3% больше), четвертое - Россия (13,17 млн тонн, на 2,7% больше), пятое - Южная Корея (11,27 млн тонн, на 4,0% меньше). Украина по итогам I квартала 2020 года опустилась на десятое место среди 40 мировых производителей чугуна, выработав за этот период около 5,10 млн тонн данной продукции, на 2,2% меньше, чем за январь-март 2019 года.

Мировая выплавка стали за три месяца 2020 года составила 443,03 млн тонн, что на 1,38% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

Лидером среди мировых производителей этой продукции также является Китайская Народная Республика, где за указанный период произвели 234,45 млн тонн стали (на 1,2% больше, чем за январь-март 2019 года). Доля КНР в мировом производстве стали составила 52,9%.

За Китаем в ТОП-5 производителей стали идут: Индия (27,51 млн тонн, на 5,3% меньше, чем в I квартале 2019 года), Япония (24,36 млн тонн, на 2,4% меньше), США (21,95 млн тонн, на 1,0% меньше) и Россия (17,91 млн тонн, на 1,1% меньше). Среди 62 стран-производителей стали Украина за указанный период поднялась на одиннадцатое место (5,32 млн тонн, на 3,4% меньше, чем за I квартал 2019 года).

Как сообщал Укринформ, согласно данным Worldsteel, по итогам 2019 года Украина заняла десятое место в мире по производству чугуна с показателем 20,06 млн тонн и тринадцатое - по объемам выплавки стали, произведя 20,85 млн тонн этой продукции.