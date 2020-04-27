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Кабмин уволил Игоря Буграка с должности главы Офиса финансового контроля
Кабинет министров принял решение об увольнении Игоря Буграка с должности главы Офиса финансового контроля.
Об этом сообщается в постановлении Кабмина.
"Уволить Буграка Игоря Михайловича с должности главы Офиса финансового контроля в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе.
Напоминаем:
Кабмин утвердил Положение об Офисе финансового контроля, в котором определяются основные задачи, функции и полномочия нового органа.
Новым руководителем Офиса финансового контроля, созданного на базе Государственной аудиторской службы, стал Игорь Буграк.
Кабинет министров создал Офис финансового контроля, который появится на базе Государственной аудиторской службы и получит по наследству ее имущество и функции, штат Госаудитслужбы также будет сокращен на 30%.
Кабинет министров на заседании 20 октября вернул Государственную аудиторских службу под руководство Министерства финансов.
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