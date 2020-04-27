Кабмин разрешил назначения главы налоговой без конкурса

Кабинет министров разрешил назначить председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы в результате заключения контракта - конкурс на эту должность состоится после карантина, пока нового главы выберут по результатам собеседования.

Об этом сообщается в распоряжении Кабмина.

"Согласиться с предложением Министра финансов Украины Марченко С. М. о необходимости назначения на вакантную должность Главы Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - говорится в документе.

Также в распоряжении говорится, что уполномоченным по проведению собеседований будет заместитель министра финансов Улютин.

13 апреля, принимая новую редакцию бюджета, депутаты одобрили особый режим назначения госслужащих. Он предполагает, что предложенные комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы или конкурсной комиссией кандидатуры на руководителей государственной службы рассматриваются в первую очередь. Другие объявлены конкурсы на должности государственной службы, результаты которых не обнародованы, отменяются.

Если выбранная на конкурсе кандидатура не заняла вакантное место (ее назначение отклонили или по другим причинам. - ЭП), то госслужащие могут назначаться на контрактной основе на период карантина.

Таким образом, правительство получило возможность не проводить конкурсов на госслужбу во время карантина, а назначать временных служащих по контракту. В этом случае лицо назначается на должность лишь на определенный срок, после завершения которого должно обязательно произойти классический конкурс.

Сейчас ближе всех к назначению на должность главы таможни - экс-депутат Социалистической партии и топ-чиновник времен Януковича - Василий Цушко (который попадает под закон об очищении власти); на должность главы налоговой - "коренной фискал" с опытом работы в налоговой сфере Алексей Любченко.

Именно они подали декларации на должности заместителей министра финансов.

Собеседник ЭП в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил, что Цушко "может занять пост руководителя таможни, но решение на данный момент еще не принято".

Недавно Цушко назвал информацию о своем назначении "провокацией".

По информации СМИ, кандидатуру Любченко лоббировал глава Минфина Марченко и водил его в Офис президента "на согласование".