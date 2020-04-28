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Гетманцев об эффективности работы ГНС: Экономика государства падает, отчисления растут
08:14 27.04.2020 |
Команда главы ГНС Сергея Верланова сумела побороть старые схемы. Это не нравится тем дельцам, представителям прошлой власти, которые годами получали от этих схем преступные доходы.
Поэтому обвинения со стороны оппозиции в адрес налоговой не соответствуют действительности, и об этом красноречиво говорят цифры.
Об этом заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев во время брифинга в стенах Верховной Рады 24 апреля, комментируя создание временной следственной комиссии (ВСК) для проверки заявлений экс-министра финансов Игоря Уманского.
В начале своего выступления Даниил Гетманцев отметил, что по итогам 2019 года налоговая служба впервые за много лет не только смогла выполнить план по поступлениям в госбюджет, а и даже перевыполнить его на 3,2 млрд грн.
Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметил, что положительная тенденция по наполнению госбюджета сохранилась и в 2020 году. Ведь в первом квартале в общий фонд госбюджета поступило 110,8 млрд грн, что на 14,3 млрд грн, или на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Рост по бюджетообразующим платежам, в частности по НДС - сальдо 63,8%. Акцизный налог - плюс 2 млрд грн, или плюс 19%. Налог и сбор на доходы физических лиц - плюс 4,1 млрд, или 16,8%. Поступления акцизного налога с ликеро-водочных изделий в марте составило 131, 2% от марта 2019 года. Отчисления от спирта выросли более чем в 8 раз (!)», - подчеркнул Гетманцев.
«О чем свидетельствуют эти цифры? Они свидетельствуют о том, что с приходом новой команды в Государственную налоговую службу завершились старые схемы. Да, действительно они не могли завершиться в один день - работа продолжалась в течение многих месяцев. Но на сегодня мы можем констатировать, что положение дел значительно улучшилось и независимо от того, что экономика государства падает, отчисления - растут», - подчеркнул Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев
«Безусловно, это не нравится тем дельцам, которые раньше питались, получали преступные доходы от схем, которые мы на сегодня прекратили. Бесспорно, они обвиняют новую власть, обвиняют команду фискальных органов в том, что не соответствует действительности. Поэтому отсюда мы видим заявления некоторых должностных лиц, в том числе, и нашего Кабинета Министров, тех должностных лиц, которые были, к сожалению, нашей кадровой ошибкой, и попытке оппозиции найти темную кошку в той комнате, где ее нет», - добавил он.
Отметим, что в начале брифинга Данил Гетманцев поздравил всех присутствующих с праздником Пасхи, которое, по его словам, «дает надежду на то, что добро всегда побеждает зло».
Напомним, ранее Данило Гетманцев назвал обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского о недополучение госбюджетом 5 млрд грн из-за схемы с НДС безосновательными и такими, которые не находят подтверждений. По мнению Гетманцева, Уманский распространяет заявления обиженного мальчика, которого заставили уйти.
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