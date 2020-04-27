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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Максим Нефьодов: Увольнение, вероятно, означает остановку реформы

08:04 27.04.2020 |

Экономика

 

Уряд Дениса Шмигаля на вечірньому засіданні 24 квітня звільнив очільників Податкової та Митниці Сергія Верланова та Максима Нефьодова.

Міністр фінансів Сергій Марченко обґрунтував це рішення тим, що Верланов та Нефьодов "не виправдали сподівань", а їх подальша робота становила "ризик для фінансової безпеки країни". З посад пішли також заступники обох керівників.

LIGA.net поспілкувалася з Максимом Нефьодовим відразу після відставки. Його перші думки - у бліц інтерв'ю.

- Що ви зараз відчуваєте?

- Ми усі дорослі люди. Це, звісно не трагедія, але шкода, що, вірогідно, це означає зупинку реформи. Ми старалися як могли. Значить десь недопрацювали.

- Чи були натяки на те, що вас можуть звільнити саме сьогодні?

- Ні, жодних. Це взагалі була така дещо трагікомічна історія: я прийшов на Кабмін, тому що сьогодні розглядалося питання зарплат митників, виступив, рішення прийняли. Далі оголосили блок кадрових питань. І наскільки я зрозумів з виразу обличчя частини міністрів, для багатьох наше звільнення - мене, Верланова, усіх заступників - було сюрпризом.

- Ви встигли поговорити з прем'єром та міністром фінансів Сергієм Марченком після відставки?

- Не встиг. Ні до, ні після рішення уряду комунікацій з ними я не мав. Думаю, що для команди Марченка це також стало несподіванкою.

- Ігор Муратов, якого призначили тимчасово виконуючим обов'язки голови Митниці був обраний відразу?

- Ні. На Кабміні про це не говорили. Що теж, до речі, дивно.

- Що ви скажете про Муратова?

- Це один з ветеранів Митниці. Він відповідає за питання по організації митної роботи на кордоні. Людина досвідчена. Думаю, з технічної точки зору він впорається.

- Міністр фінансів заявив, цитую: "навіть у докризовий час керівництво цих служб виявилося нездатним виконувати покладені на них завдання. А в нинішніх умовах їхнє перебування на посадах було ризиком забезпечення фінансової безпеки". Як ви це прокоментуєте?

- Можу лише сказати, що я щиро сподіваюся, що це рішення для пана Сергія вартувало того.

- Ви обговорювали заяви ексміністра фінансів Ігоря Уманського щодо можливої корупції на Податковій та Митниці з Офісом президента?

- Ні. Більш того, я навіть з самим Уманським не обговорював жодних таких фактів про роботу Митниці. Тому мені важко коментувати це без посмішки, чесно кажучи. Але очевидно якісь дані в нього є. Нехай з цим розбираються правоохоронні органи. Мені особисто точно нема чого приховувати чи соромитися.

- Ви задоволені роботою митниці останніх місяців?

- Результати першого кварталу, якими я особисто пишаюся - абсолютно усі контрабандо-ризикові категорії товарів продемонстрували шалене зростання. Ми побачили ріст офіційного імпорту всіх без виключення груп, у яких власне зосереджена контрабанда. Мобільні телефони, одяг, взяття, побутова техніка, медицина. Незважаючи на те, що в березні в нас вже був карантин, легальний імпорт мобільних телефонів виріс на 71%, одягу - на 43%. Або ми маємо вірити, що українці за цей квартал стали багатшими і стали купувати більше техніки та одягу, або, що більш вірогідно, величезна частина сірих та чорних потоків була вперше показана у легальному товарообігу. Напевно, це також зіграло свою роль у нашому звільненні. До речі, я пишаюся тим, що уряду довелося звільнити й усіх моїх заступників. Це ознака якості людей, які мені повірили та прийшли працювати на Митницю.

- Чи залишилося бажання продовжувати кар'єру у державному секторі?

- Я поки залишаюся на державній службі. Рішенням Кабміну нас вивели поза штат. У такому статусі я можу знаходитися ще півроку. Коли саме я буду остаточно звільнений поки не готовий сказати, тому що необхідно заповнювати декларацію, що займе якийсь час. Це норма закону про державну службу - певний компроміс, який дає можливість урядові або міністрами звільняти чиновників категорії А без попередження. Як сьогодні було з нами. Задумка у тому, щоб дати людині час знайти іншу роботу.

- Що плануєте робити далі?

- Перш за все - поїхати додому і повечеряти.
 

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