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Нерезиденты смогут вносить наличную инвалюту на счета таможенных органов в качестве залога – НБУ
22:19 24.04.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) урегулировал возможность внесения нерезидентами наличной иностранной валюты на счета таможенных органов в уполномоченном банке или в учреждениях, которые осуществляют казначейское обслуживание бюджетных средств, в качестве денежного залога при транзитном перемещении товаров по территории Украины, сообщается на сайте НБУ в пятницу.
"Такой шаг предпринят с целью приведения нормативно-правовой базы в соответствие с законом "О режиме совместного транзита и введения национальной электронной транзитной системы" (вступил в силу с 25 марта – ИФ)", – пояснил Нацбанк.
Согласно сообщению, отдельно центробанк уточнил, что разрешается осуществление расчетов в иностранной валюте на территории Украины в рамках операций по размещению, выплате дохода и погашению облигаций, а также казначейских обязательств страны, номинированных в инвалюте, если это предусмотрено проспектом эмиссии ценных бумаг или решением об эмиссии ценных бумаг.
Соответствующие изменения содержит постановление правления НБУ от 24 апреля 2020 года №55 "О внесении изменений в Положение об осуществлении операций с валютными ценностями", которое вступает в силу с 25 апреля.
Как сообщалось, 24 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1082 "О режиме общего транзита и введении национальной электронной транзитной системы", принятый Верховной Радой 12 сентября того же года.
Документ внедряет в законодательство положения Конвенции о процедуре общего транзита, которые позволят Украине обмениваться таможенной информацией с 35-ю странами европейского региона, получать данные для перемещения товаров транзитом, ввести специальные транзитные упрощения, использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров от страны-отправителя до страны-получателя через другие страны с использованием общего ИТ-продукта (New Computerised Transit System (NCTS)).
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