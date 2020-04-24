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Налоги в Украине: сроки подачи деклараций о доходах продлили до 30 июня
17:37 24.04.2020 |
Государственная налоговая служба Украины напомнила налогоплательщикам о том, что сроки подачи деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2019 год продлены до 30 июня текущего года включительно.
Об этом сказано на странице налоговой службы в сети Facebook.
"Граждане и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, должны подать декларацию за отчетный (налоговый) 2019 год до 30 июня 2020 года (включительно)", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что налоговые обязательства, определенные такими физическими лицами в декларациях, необходимо оплатить до 1 октября 2020 года.
Как сообщал УНИАН, в Украине 1 января 2020 года стартовала кампания декларирования доходов, полученных гражданами в 2019 году, в рамках которой по состоянию на 1 апреля 2020 года доходы свыше 1 млн грн задекларировало 1761 физическое лицо.
Украинцы по результатам декларационной кампании 2019 года задекларировали 94,37 млрд грн полученных доходов за 2018 год, что на 39,9% больше, чем по итогам предыдущей кампании.
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