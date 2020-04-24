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В Украине вырос срок задержки по социальным выплатам
17:31 24.04.2020 |
Фонд социального страхования Украины уже на 13 рабочих дней задерживает выплаты пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам. При этом начисления производятся в полном объеме, сообщила пресс-служба ФССУ 23 апреля.
Причины задержек в фонде объяснили превышением объема расходов по сравнению с поступлениями. В марте на счет поступило 2,1556 млрд грн доли единого социального взноса (ЕСВ), а расходы составили 2,2555 млрд грн. По итогам первого квартала поступило на 219,3 млн грн меньше от плана.
Бюджет фонда - это ЕСВ, который ежемесячно платят работодатели. От всей суммы собранного взноса в фонд направляется 9,5727%. По мере поступлений деньги сразу выделяются на финансирование материального обеспечения и страховых пособий:
* по временной нетрудоспособности (больничные);
* пострадавшим на производстве;
* по беременности и родам;
* на погребение и т. п.
В госструктуре добавили, что срок выплат также зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета. Гражданам рекомендуют контролировать этот процесс:
* узнать на предприятии или в рабочем органе исполнительной дирекции Фонда соцстраха дату принятия заявления-расчета, для этого необходимо назвать номер идентификационного кода;
* не терять связь с работодателем, бухгалтером и комиссией (уполномоченным) по соцстрахованию предприятия;
* следить за выплатами в соответствии с датой подачи заявления-расчета: в Telegram ФССУ обновляется информация о суммах и датах.
В фонде обращают внимание, что вначале перечисляют средства на счет работодателя, который, в свою очередь, передает их подчиненным. Это может занять некоторое время.
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