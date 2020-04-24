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Карантин. Уволенным по собственному желанию будут начислять помощь сразу
13:23 24.04.2020 |
Люди, которые уволились по собственному желанию с 12 марта и стали на учет в госслужбе занятости, будут получать пособие по безработице с первого дня регистрации. Об этом сообщили в Государственном центре занятости для разъяснения положений закона об изменениях в госбюджет на 2020 год.
Закон определил, что на период карантина людям, которые уволились по собственному желанию, не будут откладывать выплаты пособия по безработице до 90 дней. При этом они смогут получать пособие сроком до 270 дней, как и раньше.
Человек, который уже встал на учет в госслужбе занятости после увольнения по собственному желанию, не должен подавать никаких дополнительных документов. Начисление пособия произойдет автоматически.
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