Офис противодействия рейдерству восстанавливает коллегиальное рассмотрение жалоб

В пятницу, 24 апреля, Офис противодействию рейдерству восстановит коллегиальное рассмотрение жалоб и проведет заседание Коллегии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации.

Об этом говорится на странице Офиса противодействия рейдерству в Facebook.

«Офис противодействию рейдерству завтра восстанавливает коллегиальное рассмотрение жалоб. Уже завтра состоится заседание Коллегии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации с соблюдением всех предусмотренных противоэпидемиологических мероприятий», - говорится в сообщении.

В повестке дня завтрашнего заседания 9 вопросов.

Отмечается, что с целью избежания скопления людей во время проведения заседаний Министерство юстиции Украины просит придерживаться рекомендуемого формата участия (от жалобщика, субъекта обжалования и заинтересованных лиц - не более одного представителя), а вольных слушателей на период карантина - воздержаться от посещения Офиса противодействия рейдерству.

Также сообщается, что на следующей неделе планируется провести четыре заседания Коллегии, на которых будут рассматривать около 100 жалоб в сфере государственной регистрации.

Как сообщал Укринформ, 15 апреля Кабинет министров Украины поддержал постановление «О внесении изменений в порядок рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации территориальных органов Министерства юстиции», что позволяет коллегиально рассматривать жалобы в сфере государственной регистрации в условиях карантина. Соответствующие изменения уже вступили в силу.

Ранее заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук отметила, что Министерство юстиции должно восстановить коллегиальное рассмотрение жалоб в сфере государственной регистрации с соблюдением всех предусмотренных противоэпидемических мероприятий.