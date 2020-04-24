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Офис противодействия рейдерству восстанавливает коллегиальное рассмотрение жалоб
09:41 24.04.2020 |
В пятницу, 24 апреля, Офис противодействию рейдерству восстановит коллегиальное рассмотрение жалоб и проведет заседание Коллегии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации.
Об этом говорится на странице Офиса противодействия рейдерству в Facebook.
«Офис противодействию рейдерству завтра восстанавливает коллегиальное рассмотрение жалоб. Уже завтра состоится заседание Коллегии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации с соблюдением всех предусмотренных противоэпидемиологических мероприятий», - говорится в сообщении.
В повестке дня завтрашнего заседания 9 вопросов.
Отмечается, что с целью избежания скопления людей во время проведения заседаний Министерство юстиции Украины просит придерживаться рекомендуемого формата участия (от жалобщика, субъекта обжалования и заинтересованных лиц - не более одного представителя), а вольных слушателей на период карантина - воздержаться от посещения Офиса противодействия рейдерству.
Также сообщается, что на следующей неделе планируется провести четыре заседания Коллегии, на которых будут рассматривать около 100 жалоб в сфере государственной регистрации.
Как сообщал Укринформ, 15 апреля Кабинет министров Украины поддержал постановление «О внесении изменений в порядок рассмотрения жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации территориальных органов Министерства юстиции», что позволяет коллегиально рассматривать жалобы в сфере государственной регистрации в условиях карантина. Соответствующие изменения уже вступили в силу.
Ранее заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук отметила, что Министерство юстиции должно восстановить коллегиальное рассмотрение жалоб в сфере государственной регистрации с соблюдением всех предусмотренных противоэпидемических мероприятий.
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