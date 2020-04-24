На транспортном портале е-услуг появилось 5 новых сервисов

На транспортном портале электронных услуг появилось пять новых сервисов: е-кабинет моряка, сервис открытых данных транспортной отрасли, сервис е-документооборота, е-кабинет инспектора Укртрансбезопасности и чат-бот E-transport для Telegram.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы продолжаем курс на цифровизацию транспортных сервисов в Украине и развиваем наш портал электронных услуг, на нем появилось еще 5 дополнительных сервисов. Они призваны упростить и сделать более удобными услуги для пользователей, что особенно актуально в условиях пандемии", - сказал Криклий.

Отмечается, что на портале уже доступен электронный кабинет моряка (https://sea.e-transport.gov.ua), в котором можно просмотреть собственные документы и подать онлайн-заявку на прохождение Государственной квалификационной комиссии (ГКК). Кабинет пока работает в тестовом режиме, со временем его функционал будет расширен.

Также на портале работает электронный кабинет инспектора Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности), который внедряет функционал для фиксации фактов нарушения безопасности дорожного движения и остановок, а также составленных актов и протоколов.

Кроме этого, на сайте доступны: сервис открытых данных транспортной отрасли (https://bi.e-transport.gov.ua/), где содержатся актуальные статистические данные о реализованных разрешениях на международные грузовые перевозки и их остатки, а также аналитические данные об эвакуации граждан и сервис электронного документооборота инфраструктурной отрасли DocsET (https://docs.e-transport.gov.ua) для предприятий, который работает в браузере и может использоваться со смартфона через мобильное приложение.

Также уже запущен чат-бот E-transport для Telegram , который предоставляет необходимую информацию о масштабных ремонтных работах Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) с возможностью поиска по геолокации, коду дороги или области.

Как сообщал Укринформ, в конце декабря в Украине заработал Единый портал электронных транспортных услуг e-transport.gov.ua через который можно заказать государственные административные услуги в области транспорта.