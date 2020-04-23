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Национальный банк пересмотрел прогноз дефицита текущего счета на 2020 год в сторону уменьшения
15:43 23.04.2020 |
Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий.
«В этом году дефицит текущего счета составит 1,7% ВВП, хотя январский макропрогноз предусматривал его на уровне 3,2%. Объемы импорта товаров в Украину сократятся существеннее экспорта», - сообщил он.
Отрицательное сальдо текущего счета будет составлять $2,5 млрд (предыдущий прогноз - $5,7 млрд). Общее сальдо платежного баланса будет минус $1,1 млрд, тогда как ранее НБУ ожидал плюс $3,2 млрд.
Нацбанк ожидает, что в условиях карантина во всем мире и падения цен на мировых рынках, Украина уменьшит объемы закупок энергоносителей и большинства товаров не первой необходимости.
«Негативные последствия пандемии для нашего экспорта будут слабее, учитывая ожидаемое сохранение спроса на продовольствие. В то же время сокращение денежных переводов от трудовых мигрантов будет с избытком компенсировано сокращением расходов украинцев на путешествия за границу», - уверен он.
Яков Смолий отметил, что после восстановления экономической активности в мире и в Украине дефицит текущего счета вновь расширится.
«В следующем году ожидается снижение поступлений от транзита газа, а также реализация отложенного спроса населения на импортные потребительские товары и бизнеса - на инвестиционный импорт. Впрочем, показатель дефицита текущего счета будет оставаться в приемлемых пределах - 3-4% ВВП, как и предполагал январский прогноз Национального банка», - подчеркнул глава НБУ.
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