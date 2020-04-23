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Бизнес оценил работу налоговых органов
14:06 23.04.2020 |
Европейская Бизнес Ассоциация провела новую волну опроса бизнеса относительно качества работы налоговых органов - показатель налогового индекса за период ноябрь 2019 - март 2020 составил 2,95 баллов из 5.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.
Отмечается, что в предыдущем периоде этот показатель составлял 2,90 баллов.
"Налоговый индекс, который дважды в год измеряет Европейская Бизнес Ассоциация, находится в отрицательной плоскости на протяжении всей истории исследования с 2011 года.
В текущей волне опроса хуже всех налоговые и финансовые эксперты компании оценили качество налогового законодательства Украины, лучше всего - ситуацию фискального давления на бизнес", - говорится в сообщении.
В частности, почти половина респондентов (49%) сообщили о том, что давление почти отсутствувало, еще 11% опрошенных экспертов вообще не столкнулись с этим явлением.
"В предыдущей волне таких было 29% и 9% соответственно. За этот период ощутимые проявления фискального давления ощутили на себе только 24% опрошенных (28% в прошлом периоде)", - добавили в Ассоциации.
Среди методов давления, которые все еще наблюдаются, бизнес назвал следующие:
* необоснованные информационные запросы;
* "предложения" уплаты налогов авансом;
* несвоевременное представление отчетности из-за технических сбоев работы сервера ГНС является причиной штрафов;
* начисления спорных штрафных санкций, обременительные проверки и т.п.
"Количество недовольных работой налоговиков существенно уменьшилось - 17% (29% в предыдущем периоде). В то же время возросло количество респондентов, указавших на удовлетворительный уровень услуг - 51%, тогда как в прошлой волне таких было 38%. Еще 32% опрошенных отметили, что довольны качеством налоговых сервисов", - свидетельствуют результаты исследования.
"Результаты опроса демонстрируют существенное улучшение оценки уровня фискального давления и качества налоговых услуг экспертами Ассоциации.
Надеемся, что такая положительная тенденция сохранится и во время последующих волн исследования, если Налоговая служба и в дальнейшем будет работать над построением партнерских отношений с налогоплательщиками и улучшением сервисной составляющей", - заявила заместитель директора представительства интересов компаний-членов ЕБА Светлана Михайловская.
Подчеркивается, что самые низкие оценки получили такие составляющие налогового индекса, как качество налогового законодательства и процесс администрирования налогов и подготовки отчетности.
В частности, вдвое сократилась доля довольных качеством налогового законодательства - с 15% в предыдущем периоде до текущих 7%. Количество недовольных также несколько увеличилось - до 30%. Еще 63% экспертов считают качество налогового законодательства Украины удовлетворительным.
"Всего 6% опрошенных считают, что действующий налоговый режим способствовал развитию их бизнеса, тогда как в прошлом периоде таких было 11%. К тому же, только 11% респондентов оценили процесс подготовки налоговой отчетности и администрирования налогов положительно, но 34% считают процедуру обременительной", - подчеркнули в Ассоциации.
Справка. При расчетах во внимание брались 4 критерия:
* Качество налогового законодательства;
* Обременительность/легкость администрирования налогов;
* Фискальное давление;
* Качество налогового обслуживания.
Общее значение Налогового Индекса - это интегральный расчет среднего значения каждого из вышеприведенных факторов. В текущей волне опроса приняли участие 105 налоговых и финансовых экспертов Ассоциации.
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