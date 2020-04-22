Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что у правительства есть четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов.
Финансовые новости
- |
- 22.04.20
- |
- 22:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
До 30% сотрудников после карантина останутся работать удаленно – исследование
16:57 22.04.2020 |
Чем дольше длится карантин, тем больше вероятность, что белые воротнички не захотят возвращаться в офис - особенно представители креативных и творческих специальностей.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией DC Evolution.
"Скорее всего, до 30% сотрудников останутся работать удаленно.
Они почувствовали, насколько это удобно и выгодно - не нужно тратить деньги на поездки в офис, бесчисленное количество кофе в стаканчиках и еду из кафе, а главное, освобождается время, которое раньше шел на дорогу, а теперь можно использовать для более полезных занятий", - отмечает управляющий партнер UTG Offices Владимир Гелюта.
"Что в перспективе сделает менеджмент в такой ситуации? Он сократит свои площади, оставив только определенные службы, которые не могут не находиться в офисе.
Безусловно, каждый сотрудник хочет и умеет результативно работать удаленно: все мы любим прокрастинировать и особенно хорошо делаем это именно дома, где нет надзора и легко найти отмазки для своей совести", - добавил CEO и управляющий партнер девелоперской компании DC Evolution Андрей Рыжиков.
Отмечается, что рынок офисной недвижимости ждет переформатирование.
"Я думаю, появятся новые форматы, так как в open space уже не очень хочется сидеть - это серьезный психологический момент. Поэтому наверное open space будут перерабатываться в пространства с большим количеством отдельных зон и отдельных кабинетов", - добавил Гелюта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Альтернатива Шмыгалю: Как Банковая создает собственное правительство
ТОП-НОВОСТИ
|Почему вице-премьер Михо – это смерть реформам
|Отчет Зеленского: Как не превратить праздничную дату в грустную
|«Нормандский формат» и Украина: Почему Зеленский обречен на поражение
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трудовые мигранты перевели в Украину рекордную сумму
|Банкиры ожидают от НБУ снижения учетной ставки максимум на 1 п.п.
|Оптовые цены ДТ 22 апреля опустились ниже 13 грн/л
|Кабмин одобрил новый проект закона о медиации
|Украина может спасти Европу, у которой заполнены хранилища газа - Wood Mackenzie
|До 30% сотрудников после карантина останутся работать удаленно – исследование
Это интересно
|США призвали ужесточить контроль над криптовалютами для противодействия кибератакам КНДР
|Хакеры заражают больницы вымогательским ПО с помощью учетных данных AD
|Пандемия ускорит процесс замены людей роботами на рабочих местах
|Об угрозе пандемии майнинговому бизнесу заявила еще одна компания отрасли
|Дети в шоке. У сверхпопулярного TikTok внедряется родительский контроль
|Стартовал предзаказ на новый iPhone SE
|BMW намекнула на появление кроссовера X8 M